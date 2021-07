Paolla Oliveira perdeu trabalhos por causa do corpo “cheio de curvas”

“Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheio de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas”, explicou.

Paolla diz que, com o tempo, foi aprendendo a se adaptar e entender se era ela que não se encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me vê-la naquele lugar. “Isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil”, analisou.

Maturidade

Chegando aos 40 anos de idade, ela também fez uma reflexão sobre fama, maturidade e diz que hoje chegou a um equilíbrio da mente e do corpo.

“As pessoas me perguntam muito isso, se estou triste que vou fazer 40 anos… não, eu estou muito feliz porque acho que hoje o meu corpo condiz mais com a minha cabeça. Agora, eu me sinto mais presente, é como se eu tivesse equilibrado a minha mente com meu corpo.”