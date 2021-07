Presidente Jair Bolsonaro é internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, nesta quarta-feira (14), para tratar de dores abdominais e de um soluço intermitente do qual ele vinha se queixando fazia mais de uma semana. Os compromissos do presidente foram suspensos, informou a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, em nota.

De acordo com a nota, Bolsonaro vai fazer exames após sentir dores abdominais. O presidente vinha se queixando nos últimos dias de soluços. Segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. A Secom diz ainda que o presidente “está animado e passa bem.”

As reuniões de Bolsonaro programadas para hoje foram canceladas. A agenda previa, às 11h, um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. De acordo com informações do STF, o encontro “será oportunamente reagendado”.