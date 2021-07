São Francisco animado para o confronto diante do Plácido de Castro

O empate na estreia do estadual contra o favorito Rio Branco deixou o elenco do São Francisco animado para a sequência da competição. O zagueiro Bruno analisou o empate da estreia diante do Estrelão com bons olhos.

]Segundo ele, apesar das dificuldades física, técnica e tática deste início de competição, o São Chico fez uma boa partida e vai entrar em campo nesta quarta-feira buscando somar pontos contra o Plácido de Castro.

O atacante Chumbinho, ex-Rio Branco e Humaitá, após ser regularizado no BID da CBF, reforça o clube católico diante do Tigre do Abunã.

Sinal de alerta ligado

A derrota na estreia do Campeonato Acreano para o Vasco da Gama trouxe preocupação para a cúpula do Plácido de Castro. O

Tigre do Abunã entra em campo nesta quarta-feira (14) pressionado por uma vitória para continuar sonhando com as primeiras posições na tabela de classificação.

Um novo revés do time placidiano pressionará ainda mais a diretoria do clube pela busca de reforços com os investidores.

Arbitragem

O primeiro jogo desta quarta-feira, às 17h, que foi transferido para o estádio Florestão, isso justificado pela falta d’água nas dependências do estádio Arena da Floresta, envolvendo as equipes do São Francisco e Plácido de Castro terá no apito o funcionário público Marcelo Oliveira. Renner Santos e Jean Carlos serão os assistentes. Josué França atuará como quarto árbitro.