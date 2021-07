Tatuador brasileiro remove dedo da mão para ter aparência de “demônio”; veja

Um tatuador brasileiro, conhecido como “Diabão”, removeu um dedo da mão esquerda em mais uma de suas transformações para assumir a aparência de ” demônio “. Michel Faro Prado, de 44 anos, tem o corpo coberto por tatuagens, já adicionou chifres, presas na boca e, entre outras modificações, quis mudar a fisionomia de uma de suas mãos para que ela se pareça com “garras”.

View this post on Instagram

De acordo com a publicação do jornal Daily Star , o homem chegou a gastar mais de R$ 5 mil somente para adicionar as presas nos cantos da boca. Prado também removeu a ponta do nariz e as orelhas. Segundo o portal, o tatuador disse ter “alta tolerância à dor”, por isso não se incomoda em realizar os procedimentos.