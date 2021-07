Um dia antes do casamento, médico morre eletrocutado em sessão de fotos

O médico Denis Ricardo Faria Gurgel, de 31 anos, morreu eletrocutado durante uma sessão de fotos na zona rural de Cariri do Tocantins, no sul do estado. O óbito ocorreu nesta quinta-feira (29), um dia antes de seu casamento com a também médica Kamilla Godoi.

De acordo com informações do G1 e de O Globo, Gurgel estava tirando fotos com a sua noiva, quando arremessou uma vara de pescar, que ficou presa a uma fiação elétrica. O médico tentou tirá-la e, então, sofreu o choque.

Nas redes sociais, a Prefeitura do Município de Lagoa da Confusão (TO), cidade onde Gurgel dava plantões, publicou uma nota de pesar: “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento do Doutor Denis Ricardo Faria Gurgel. Denis era médico plantonista e atendia no município. Faleceu hoje [quinta-feira], véspera de seu casamento, vítima de uma descarga elétrica. A Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão -TO manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus conforte os corações de todos neste momento”.