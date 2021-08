77 anos da Difusora: radialistas do interior fazem rodízio na apresentação do “Gente em Debate”

Uma das emissoras mais tradicionais do Estado do Acre – a Rádio Difusora Acreana -, celebra no próximo dia 25 deste mês, 77 anos de existência, levando músicas, informações e entretenimento aos mais diversos locais tanto na capital como também nos municípios do interior.

Para comemorar a data marcante, Raimundo Fernandes, Diretor da emissora, montou uma programação juntamente com sua equipe visando não deixar passar em branco esse momento. A programação irá englobar radialistas do interior do Acre que atuam como correspondentes.

Nos dias que antecedem o aniversário da Acreana, o programa “Gente em Debate”, considerado de grande audiência, será apresentado por radialistas do interior. Uma escala, inclusive, já foi definida, ficando da seguinte forma:

Dia 17: Nonato Costa (Cruzeiro do Sul

Dia 18: Gilberto Braga (Feijó)

Dia 19: Edinaldo Gomes (Sena Madureira)

Dia 20: Raimundo Accioli (Tarauacá)

Dia 23: Almir Andrade (Brasiléia)

Dia 24: Raimari Cardoso (Xapuri)

O radialista Giberto Braga, de Feijó, disse se tratar de um momento importante em sua carreira profissional. “A nossa expectativa é a melhor possível. Participar de um programa que é líder de audiência como o Gente em Debate é gratificante. Um momento marcante na minha vida profissional e pra nossa equipe aqui de Feijó. Agradeço muito ao nosso Diretor Raimundo Fernandes e à toda equipe da Rádio Difusora Acreana por essa oportunidade”, comentou.

O programa “Gente em Debate” começa às 10 h.