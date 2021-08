O Acre está em alta no número de novas mortes por covid-19 com outros três estados brasileiros, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa.

O aumento foi de 25% e se trata de uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe estão na mesma situação, com 18%, 28% e 75%, respectivamente.

Seis Estados e o Distrito Federal estão em estabilidade. Outras 16 unidades estão em queda.