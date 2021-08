Acreano Weverton faz duas defesas absurdas e é destaque no jogo do Palmeiras contra o São Paulo

– O Palmeiras poderia ter saído com a vitória, sim, pelo volume de jogo, pelas oportunidades criadas. Quem começou jogando fez muito bem, as mudanças também entraram bem. Deu uma intensidade interessante no segundo tempo. Gols fora de casa são muito importantes, muito bom. A gente sabe que não tem nada decidido e vamos ter de fazer um grande jogo dentro de casa. Temos um jogo importante no Brasileiro, focar nele e depois o professor vai nos passar, ver onde o São Paulo nos incomodou e buscar a melhor estratégia possível para na próxima terça-feira avançar à semifinal – completou, em entrevista coletiva.