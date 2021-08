Alexandre Pantoja e Josi Nunes recebem R$ 270 mil em bônus no UFC Vegas 34

Com apenas dois representantes no card do UFC Vegas 34, evento realizado neste sábado (21), o Brasil terminou a noite com aproveitamento 100% não apenas no octógono, mas também na premiação extra entregue após o show.

Depois de vencerem seus duelos com certa facilidade, tanto Alexandre Pantoja, que finalizou Brandon Royval no 2º round, como Josiane Nunes, que nocauteou Bea Malecki no 1º round, receberam 50 mil dólares (cerca de R$ 270 mil) em bônus entregues pela organização do evento.

Curiosamente, não houve o prêmio de ‘luta da noite’, resultando, então, em quatro ‘performances da noite’. Além dos atletas brasileiros, William Knight, que nocauteou Fabio Cherant no 1º round, e Ignacio Bahamondes, que nocauteou Roosevelt Roberts no 3º assalto, também voltaram para casa com a conta bancária cheia.

Acompanhe os resultados do UFC Vegas 34:

Jared Cannonier venceu Kelvin Gastelum por decisão unânime;

Mark Madsen venceu Clay Guida por decisão dividida;

Parker Porter venceu Chase Sherman por decisão unânime;

Saidyokub Kakhramonov finalizou Trevin Jones no 3º round;

Vinc Pichel venceu Austin Hubbard por decisão unânime;

Alexandre Pantoja finalizou Brandon Royval no 2º round;

Austin Lingo venceu Luis Saldaña por decisão unânime;

Brian Kelleher venceu Domingo Pilarte por decisão unânime;

Josiane Nunes nocauteou Bea Malecki no 1º round;

William Knight nocauteou Fabio Cherant no 1º round;

Ignacio Bahamondes nocauteou Roosevelt Roberts no 3º round;

Ramiz Brahimaj finalizou Sasha Palatnikov no 1º round.