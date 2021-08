Após coração parar de bater, Luciano Szafir precisa ser socorrido

“Quando cheguei em casa, continuei com medo. Dá uma segurança, mas tem a ansiedade por não ter o suporte hospitalar. Eu estava sendo monitorado e teve uma noite que acordei com um monte de médico em volta de mim porque eu estava com batimento cardíaco em 180. A médica me deu um remédio, meu corpo esquentou, o coração parou de bater e depois voltou com batimentos mais fortes”, fala, sobre o momento de pânico.

Agora, um mês após sair da internação, Luciano Szafir revela que está muito bem, mas faz tratamentos psicológicos para lidar melhor com o pós-doença. Perda de memória e restrições alimentares são alguns dos problemas que o ator encara na recuperação.

“As pessoas acham que depois da internação tudo acabou, mas não. Podemos ter trombose meses depois, perda de memória e muitos problemas psicológicos. O vírus é maldito e a gente vai ter que lidar com ele. É traiçoeiro, te deixa marcas físicas e psicológicas. Minha alimentação é restrita, não posso comer qualquer coisa, e frequentemente esqueço o nome de certas palavras”, conta.