Cantora famosa já detalhou pênis de Whindersson Nunes: “Pititico”

Em 2020, Whindersson Nunes compartilhou um clique em seu perfil no Twitter em que aparece deitado no sofá completamente nu enquanto assiste o Youtuber Felipe Neto.

O humorista não postou nenhuma legenda para foto, apenas o clique peladão para os fãs completarem com o que quiserem. Entretanto um dos comentários sobre a foto foi de Roberta Miranda e chamou a atenção de internautas. Ao responder uma postagem que dizia que “Até a bunda do whindersson é durinha”, a cantora concordou e completou: “É!!! Mas dizem que o piu piu é pititco!!”

O humorista respondeu: “Do nada eu sou uma vítima aleatoria da Roberta Miranda de madrugada”

Horas antes Whindersson organizou uma live para arrecadar doações para pandemia do novo coronavírus. Durante a transmissão, ele conseguiu com que os amigos Luan Santana e Alok fizessem doações de milhares de reais.

Atualmente, Whindersson Nunes segue a todo vapor com sua carreira musical. Em 24 de julho, o cantor liberou o clipe de uma nova versão do hit Trap do Gago. Confira: