Choro, desculpas e mais: veja conteúdo da ligação de Luísa Sonza para Whindersson que durou mais de 2 horas

Pouco mais de um ano separados e em meio a rumores de reconciliação, Luísa Sonza teria ligado para o ex-marido, Whindersson Nunes, para saber como ele está diante dos momentos difíceis que têm passado após perder o filho João Miguel e terminar com a noiva Maria Lina, a informação é do colunista Erlon Bastos.

A ligação teria durado pouco mais de duas horas e envolveu choro e pedido de desculpas por parte do humorista. Whindersson teria questionado Luísa sobre a crise no namoro da cantora com Vitão.

Luísa disse que “não estava nada bem”, mas que iria focar na carreira. O humorista teria então pedido um encontro pessoalmente com Luísa, para que os dois pudessem conversar com calma.

Fontes de Erlon Bastos próximas de Luísa contaram que a cantora busca uma relação de amizade saudável com o humorista, mas suspeita que Whindersson pense em reatar o casamento.

Crise com Vitão

Horas depois do anúncio término de Whindersson Nunes e da catarinense Maria Lina, os rumores da possível separação da cantora Luísa Sonza e de Vitão começaram a ressurgir e ganhar mais força.

Luísa recentemente lançou um novo álbum, DOCE 22, o que acendeu a especulação de que o relacionamento dela com Vitão, com quem está desde que se divorciou de Whindersson. A música “penhasco” é o principal motivo para as teorias. Nela, a gaúcha canta sobre o término do casamento: “Sabe que se me chamar eu vou”.

As especulações se intensificaram nesta sexta-feira (13), com o anúncio do fim do noivado do humorista Whindersson Nunes com Maria Lina. A notícia foi confirmada através de uma postagem, feita por ambos.

“Eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém”, escreveu Whindersson.

Horas depois, novos rumores de que Luísa havia terminado com o também cantor Vitão ressurgiram.

A colunista Fábia Oliveira afirmou no site “O Dia” que entrou o contato com a assessoria dos cantores, que é a mesma, mas o assunto teria sido “desconversado”. A assessoria afirma que não tem informações sobre o possível término.

Nem Vitão, nem Luísa, se manifestaram sobre o assunto.