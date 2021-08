Com R$ 250 mil investidos, Energisa conclui modernização de iluminação pública em Capixaba

A Avenida Governador Edmundo Pinto, em Capixaba, está mais moderna e iluminada. Isso se tornou possível graças à parceria da Energisa Acre com o município. O sistema de iluminação pública foi modernizado com a troca de luminárias antigas por equipamentos em LED, muito mais eficientes e econômicos. Todo o investimento foi realizado pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto e segurança para a população. A troca dessas lâmpadas vai melhorar muito a iluminação de todos que passam diariamente por essas vias, além de também proporcionar redução na conta de iluminação pública da Prefeitura. Mais que um projeto de eficiência, esse é um projeto com foco nas pessoas”, afirma o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

O projeto contemplou a substituição das luminárias indicadas pela prefeitura. As novas, de LED, são mais modernas, duráveis, consomem menos energia elétrica e proporcionam um maior fluxo luminoso. A Energisa investiu R$ 250 mil na obra de modernização.

A previsão é de uma economia anual superior a R$ 43 mil na conta de energia da prefeitura de Capixaba. “Quero agradecer a Energisa pela parceria. É de suma importância para o município, pela economia que vai trazer e pela beleza e clareza que a cidade fica. Estamos muito felizes. Muito obrigado a todos”, diz o prefeito de Capixaba, Manoel Maia Bezerra.

Para a população, a mudança foi muito benéfica. É o caso do seu Romildo, que há 20 anos mora no município. “Essa iluminação melhorou muito, está muito mais claro. Vai melhorar até a segurança aqui da via pública”.

Eficiência Energética

Desde 2019, por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Energisa Acre já investiu mais de R$ 6 milhões em projetos de modernização de iluminação pública nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasiléia e Senador Guiomard.

Fotos: antes x depois