Concurso Banco do Brasil: lucro de R$10 bilhões favorece PLR

Banco do Brasil lucra R$5,032 bilhões no segundo trimestre e eleva o seu lucro líquido para R$10 bilhões, nos seis primeiros meses do ano. Os ganhos favorecem os empregados aprovados no concurso Banco do Brasil, que recebem Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Como Folha Dirigida mostrou em reportagem de julho deste ano, todos os anos, os ganhos com a PLR podem chegar ao dobro do salário.

Segundo informou a Assessoria de Imprensa do Banco do Brasil, cada escriturário recebeu R$9.255,24, referentes à PLR, em 2020.

Esse valor foi pago em duas parcelas semestrais, sendo a primeira de R$4.845,65 e a segunda de R$4.409,56. Os ganhos dos escriturários referentes ao primeiro e segundo semestres de 2020 foram pagos nas seguintes datas:

R$4.845,65 – PLR 2020/1 (paga em 11/09/2020); e

R$ 4.409,59 – PLR 2020/2 (paga em 12/03/2021).

O lucro líquido do BB favorece o aumento dessas parcelas. Isso porque, segundo o Sindicato dos Bancários, a PLR é paga semestralmente e os valores correspondem à soma do módulo Fenaban e do módulo BB.

Pelo módulo Fenaban, o funcionário recebe 45% do salário estabelecido em acordo, acrescido de parcela fixa a ser definida pelo banco para cada semestre.

Já o módulo BB é formado por uma parcela constituída pela divisão entre os funcionários de 4% do lucro líquido verificado no semestre mais uma parcela que varia conforme cumprimento do Acordo de Trabalho (ATB) ou conexão.

A Participação nos Lucros e Resultados é mais um dos benefícios oferecidos aos empregados aprovados nos concursos do Banco do Brasil.

Além dos ganhos iniciais de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, os contratados contam com auxílio-transporte e outros benefícios, como:

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Inscrições seguem abertas até sábado, 7

Previstas para terminarem, inicialmente, no dia 28 de julho, as inscrições para o concurso Banco do Brasil 2021 foram prorrogadas e podem ser feitas até as 23h59 do próximo sábado, 7 de agosto.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da Fundação Cesgranrio, organizadora. A taxa é de R$38.

Ao todo, o concurso Banco do Brasil conta com 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste ano, no entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 7 de agosto

: de 24 de junho a 7 de agosto Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.