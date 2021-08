Copa Verde 2021 terá três clubes acreanos e começa no mês de outubro

Tudo certo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira (13) o esboço da tabela da Copa Verde 2021.

O torneio é a principal competição regional do país e envolve não somente clubes da Região Norte, mas também do Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo.

O futebol acreano terá direito a três clubes na competição: Galvez, Atlético Acreano e Rio Branco.

Diferente das edições anteriores, a competição deste ano não terá a fase preliminar, que também era conhecida como pré-Copa Verde.

Embora não tenha divulgado a tabela com as partidas a serem realizadas, a Copa Verde está prevista para iniciar nos dias 13 e 14 de outubro, sendo que a decisão deverá ocorrer no dia 1° de dezembro.