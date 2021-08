Covid-19: Pelo menos 7 mil pessoas na Capital não voltaram para tomar a 2ª dose da vacina

Rio Branco tem avançado, e muito, na vacinação contra a Covid-19. Foi a primeira capital a começar a imunizar adolescentes acima de 12 anos, a primeira a atingir 50% do público de 18 anos com a primeira dose e hoje esse percentual já é de 75%. Os dados são da Secretaria de Saúde do Município.

Segundo o secretário Frank Lima, 28% dos rio-branquenses já estão com o esquema vacina completo, mas pelo menos 7 mil pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose não retornaram aos postos de saúde.

O gestor alertou a população para a importância de completar o ciclo vacinal, pois apenas com a segunda dose a imunização estará completa. “É importante que a população se imunize, temos 28% da população vacinada, mas só conseguiremos um ambiente mais seguro quando esse percentual atingir pelo menos os 50%”, frisou.