Cruzeiro do Sul recebe autorização oficial da CBHD e se torna polo do mini-handebol nacional

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, recebeu da Confederação Brasileira de Handebol (CBHD), a chancela do Mini-handebol, tendo como núcleo a escola municipal Corazita Negreiros. Com o programa, o município se torna uma referência em atividades de iniciação ao handebol para as crianças de 5 a 10 anos de idade.

Ao receber a chancela, o município de Cruzeiro do Sul ganhará da CBHD e de outras instruções, apoio para implementar o mini-handebol. Além da formação de professores, terá direito a suporte material e financeiro, e se torna conhecido nacionalidade como uma unidade oficial e certificada da Confederação Brasileira de Handebol.

O mini-handebol é uma atividade de iniciação aos princípios do handebol, que visa trabalhar de forma adaptada, lúdica e integral todo o processo de ensino dos movimentos, ações, aplicações e particularidades dos mesmos aos jogos com ou sem bola para crianças de 5 a 10 anos de idade.

Mais do que um jogo, o mini-handebol é uma filosofia que valoriza o jogo infantil, isto é, inclui prazer, diversão, aventura e, por outro lado, orienta-se no sentido da metodologia e da didática da Educação Física e desportiva para crianças do primeiro ciclo do ensino básico.

Para o secretário municipal de cultura, esporte lazer, com a chancela da CBHD, Cruzeiro do Sul pode descobrir novos talentos e prepará-los para seguir carreira no handebol nacional.

“É um fato inédito em nossa cidade. Teremos aqui um polo do mini-handebol nacional. Poderemos nos tornar agora um referência na descoberta de novos craques que poderão chegar a participar da Seleção Brasileira. Parabéns para todos os responsáveis por essa conquista, especialmente ao professor Rafaine pelo profissionalismo e pela dedicação”, disse Aldemir Maciel.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância do incentivo ao esporte no município.

“Essa é mais uma oportunidade para nossos jovens, o esporte é um dos principais meios para que possamos proporcionar um futuro brilhante para nossas crianças e adolescentes” , destacou.