Duda Castro expõe casos de Biel com homens, extorsão, golpes e dívidas

A briga na internet entre Biel e Duda Castro seguiu pela noite de sábado (31/7). Depois que a influenciadora alfinetou o ex, falando do divórcio do casal que não foi assinado ainda, Biel soltou que, se tivesse dinheiro já teria assinado os papéis, além de dizer que o casamento foi apenas para que ele conseguisse regularizar sua situação nos Estados Unidos.

Duda foi novamente às redes sociais para expor sua situação, fazendo acusações pesadas ao cantor. “Só de pensar em qualquer coisa relacionada a sua pessoa, já me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da MIlk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus caso de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai”.