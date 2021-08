Escritoras acreanas coautoras de coletânea internacional anunciam lançamento de livro em Lisboa; saiba tudo!

Maués, a Garça

A publicitária e produtora cultural Isabelle Amsterdam, da Palmácea Produções, está produzindo o documentário “Maués, a Graça” baseado em anotações feitas pelo do poeta, compositor e bailarino Maúes Melo, falecido há 30 anos. Artista icônico do cenário cultural acreano, Maués é unanimidade entre os que conheciam: “Ele era uma pessoa além do seu tempo” diz Isabelle.

***O curta-metragem conta com imagens de arquivo, fotos, apoio, participações e entrevistas de familiares, amigos e personalidades que fizeram parte da vida do artista. A produção está em andamento há alguns meses e o lançamento está previsto para outubro deste ano. O projeto está sendo realizado com recurso da Lei Emergencial Aldir Blanc através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

*** Além do filme “Maués, a Garça”, a Palmácea Produções está desenvolvendo a minissérie “Cartas para Laura”, história baseada em um crime que ocorreu na década de 40 na conservadora capital acreana.

Tonha

A atriz Catarina Cândida apresenta o espetáculo “Tonha”, quinta-feira (26), às 19 horas, na Usina de Arte João Donato. A peça faz parte de sua formação na escola “Evoé-Escola de Actores” em Lisboa, onde ela mora atualmente.

*** Em um contexto histórico de exploração, “Tonha”, retrata a vida do seringueiro, que sai de sua terra natal localizada no Nordeste do Brasil, em direção a tão sonhada e misteriosa Amazônia, com o intuito de ter uma vida digna através do trabalho com a seringa. O ingresso será vendido na hora, inteira (R$ 20) e meia (R$ 10).

Chico Mendes Vive!

Foi exibido no sábado (21), na TVT, um documentário sobre o ativista político e ambientalista brasileiro Chico Mendes. O filme compõe a Mostra Maria Maia que está sendo exibida no canal do Cine TVT, no Youtube. Narrado em grande parte pelo próprio Chico Mendes, o longa Chico Mendes Vive! faz um profundo mergulho na história da Amazônia – narrando a saga dos seringueiros do nordeste seco para a Amazônia ensombreada e chovida – e mostra o nascimento da Aliança dos Povos da Floresta e a criação das primeiras Reservas Extrativistas, que são a Reforma Agrária para a região amazônica.

Sem Fronteira pelo Mundo

As escritoras e poetisas acreanas Edir Figueira Marques e Jozira Cruz fazem parte da equipe de coautores da “Coletânea Internacional Lusófona em Verso e Prosa – Sem Fronteiras pelo Mundo Vol. 06”, que será lançado na Feira do Livro de Lisboa, de 26 de agosto a 12 de setembro, no Parque Eduardo VII, em Lisboa-Portugal. Na ocasião, será celebrado o 91.º aniversário do evento que contará com a participação de 131 expositores distribuídos por 325 pavilhões, os quais trarão à Feira mais de 700 marcas editoriais.

***Edir Figueira Marques que é vice presidente da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil – Seccional Acre (Ajeb/AC) e colunista aos domingos do Acreaovivo.com. Ela participa pela segunda vez da coletânea Sem Fronteira pelo Mundo.

Posse

À frente do novo desafio de conduzir o processo eleitoral de 2022, o desembargador Francisco Djalma tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE – ressaltando o comprometimento de dar continuidade aos esforços empreendidos, buscando sempre uma gestão fundamentada por diretrizes que considera essenciais diante do contexto histórico, uma delas é a garantia da prestação do serviço público de forma efetiva, priorizando ações que estejam alinhadas com as estratégias nacionais do Poder Judiciário.

***Esta coluna parabeniza o desembargador pela nova jornada, desejando sucesso, assim como parabeniza também a desembargadora Denise Bonfim, pelo ótimo trabalho realizado em sua gestão.

Gestão

E falando em boa gestão, vale ressaltar a gestão da desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Acre (foto), que não tem medido esforços para enfrentar os desafios com altivez, responsabilidade e comprometimento. Mesmo diante das dificuldades, o Poder Judiciário do Acre tem se mantido presente para além de sua função jurisdicional, atuando de forma intensa nas ações sociais, sejam na infância e juventude, área ambiental, como no enfrentamento à violência contra a mulher e também com o valoroso Projeto Cidadão, e trabalho de conscientização. Aliás, parabéns também pela boa forma e elegância!

Inauguração

As empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias realizam mais um sonho. No final da tarde do último sábado (21) elas receberam grupo de amigos para um coquetel de inauguração da nova sede da farmácia Vitória Régia. Há 37 anos no ramo de farmácia de manipulação, onde trouxe um novo conceito no segmento, colocando nas fórmulas componentes que somam, além dos seus elementos básicos, amor, dedicação e seriedade.

**Além da farmácia, a nova estrutura conta com a loja Vitória Régia Baby Kids & Home, com opções de roupas e calçados infantis, enxovais, móveis e acessórios para bebês. A unidade fica localizada Rua Rio de Janeiro, 88, bairro Dom Giocondo, em frente à loja Iris Tavares. Parabéns!

Consultora de Imagem e Estilo

A bela Thay Zanoni trocou uma promissora profissão de advogada pela consultoria de imagem e estilo ao perceber que conseguiria potencializar a autoestima das pessoas. E ela é muito boa no que faz, digo isso por experiência própria e de algumas amigas que foram atendidas por ela.

*** A Consultora de Imagem e Estilo, é a profissional que utiliza um conjunto de ferramentas que aprimoram o estilo sem interferir na personalidade. Com uma pitada de ótica, auxilia mulheres e homens na construção de uma imagem marcante. Uma imagem que esteja em sintonia com o estilo de vida, crenças e valores de quem está sendo atendido.

*** Muita gente pensa que é uma área ligada a moda mas, na verdade, a consultoria está muito mais ligada à comunicação. A moda é uma ferramenta que a consultora lança mão para, através dela, aumentar o repertório da sua clientela, expandir sua zona de conforto, mas sempre adequando as suas vontades, necessidades e objetivos ao seu dia a dia.

*** *** Morando atualmente em Curitiba, Thay está em temporada de muito trabalho em Rio Branco prestando consultoria. Gostou da dica? Então agenda já seu horário pelo whatsapp: (41) 99915-2229. Vale muito a pena!!!

Bombou na web

Durante o final de semana, Rosângela da Silva, noiva do ex-presidente Lula, compartilhou uma foto ao lado do amado nas redes sociais, mas o que chamou atenção foi a boa forma física exibida por ele aos 75 anos.

***De camiseta e sunga, o registro publicado por Janja, como é conhecida, viralizou na web e rendeu diversos memes. Só para se ter ideia, os termos “Foto Lula sem sunga”, “Lula coxa” e “Coxas de Lula”, ocuparam o top 10 de pesquisas no Google. A imagem também se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde da segunda-feira (23).

Gambito da Rainha

Ana Flávia Lavocat, aluna da Escola Anglo, vai representar o Acre na fase nacional dos Jogos Escolares de Xadrez. Flavinha ficou em segundo lugar no disputadíssimo campeonato estadual que aconteceu nos dias 19 e 20 de agosto onde participaram 42 enxadristas, sendo 17 no naipe feminino e 25 no naipe masculino, ambos na categoria 12 a 14 anos. A etapa nacional acontece em novembro, no Rio de Janeiro. Parabéns e boa sorte, princesa!

Superação

Bolo, decoração temática e toda equipe caracterizada para comemorar a conclusão da primeira etapa do tratamento de radioterapia do pequeno Pedro Asaf, primeiro paciente infantil a ser tratado no estado com esse tipo de procedimento pela equipe multiprofissional da radioterapia da Oncologia (Unacon). O homem aranha é o super-herói preferido desse pequeno guerreiro que luta contra um câncer no rim.