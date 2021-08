Ex de Sasha posa sem camisa e volume indiscreto rouba a cena

Bruno Montaleone, ator, publicou clique explosivo nesta sexta-feira (20) na rede social. De calça moletom, o volume roubou a cena e posou sem camisa com uma barriga sarada impressionante.

O ator, recentemente, entrou no elenco da novela ‘Verdades Secretas 2’ no lugar do ator e modelo João Gana, que acabou se envolvendo em uma grande confusão e precisou sair do projeto.