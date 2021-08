Faculdade na Cobija retorna as classes práticas semipresenciais do curso de medicina; saiba mais

FESTA

Muito orgulho da minha prima linda Melissa Sampaio que sempre arrasa com seus bolos, doces e muito bom gosto nas festas que levam sua assinatura. Dessa vez tudo girou em torno dos dois filhotes Tomas e Madson Filho. Os detalhes de cada docinho, dos balões, decoração, encantando até quem só acompanhou os detalhes pelas mídias social como eu, e que já fiquei apaixonada por cada detalhe.

VIAGEM

Casal lindo Talita e Thiago Viana indo ali, com a sua pequena e cheia de charme Helena. Destaque especial para o cuidado ainda mesmo que vacinados da barreira física, as máscaras que salvam vidas!

FELICIDADES

Agosto é o mês dela, dessa princesa sonhadora, cheia de personalidade, que ama maquiagem, ama as mídias sociais, os amigos, a família e está sempre com um sorriso no rosto. Minha sobrinha PREFERIDA, com brincamos sempre. Nessa data só quero desejar a você, sonhos realizados, harmonia e muita saúde.

RETRATO

Ainda sobre homenagem aos pais, registro do retrato perfeito da missão de ser pai do querido amigo Leandro Domingos com suas duas princesas Lis e Lorena. Nessa imagem deixo aqui minhas felicitações a todos pais e muitos bons momentos ao lado de seus filhos, tesouros de deus na terra!

SITE

Registro dos amigos Rizzo e Eliane Sinhasique no lançamento do site institucionaldo governo sobre informações turísticas do Acre. www.turistanoacre.ac.gov.br já disponível com cada detalhe e riqueza da nossa terrinha. Visitem!

BIBLIOTECA

Belíssima a imagem capitada pelo amigo James Pequeno, dos jovens acreanos participando da campanha de vacinação em frente a Biblioteca pública. Que venha logo a segunda dose!

VACINA

Gratidão ao SUS pois chegou o tempo de proteger nossas crianças contra o corona vírus e suas variantes. Estamos caminhando para voltar a viver de forma normal, sem medo, sem perdas sem danos, mais sempre com muito cuidado.

FÉRIAS

Registro famíliar da querida Elita Maia em férias nas paisagens deslumbrantes da visitada Bahia, entre os vários momentos registrados pela blogueira, esse que expressa muito bem seu momento familiar.

MEDICINA EM COBIJA – UNITEPC

Aos estudantes de medicina da fronteiriça Cobija, a feliz notícia da volta as classes práticas semipresenciais, em especial na Universidade Técnica Privada Cosmo – UNITEPC. A faculdade esteve operando no período de Pandemia com classes online, através de plataforma de ensino muito bem planejada e agora, devagar volta planejar classes presenciais com todas medidas de segurança aos alunos. Essa volta está sendo sob os termos do órgão de saúde Boliviano e tudo vai depender principalmente de como se mantenham os números relacionados a contenção de casos do Covid-19.