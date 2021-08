Foto comovente mostra recém-nascida sendo carregada atrás do caixão da mãe, vítima da covid

As fotos de um bebê recém-nascido sendo carregado atrás do caixão de sua mãe, que morreu há pouco dias de covid-19, estão comovendo as redes sociais. A britânica Samantha Willis, 35 anos, lutou contra o vírus durante 16 dias, mas acabou não resistindo e foi a óbito na última semana. Seu funeral foi realizado em Londonderry, Irlanda do Norte, nesta segunda-feira (23).

Nas fotos do velório, uma mulher aparece segurando a filha recém-nascida de Samantha, Eviegrace, logo atrás do caixão da mãe, que era carregado por vários homens. Pelas redes sociais, o marido Josh Willis fez uma homenagem emocionante à esposa e pediu às pessoas que tomem a vacina. Segundo ele, Samantha não chegou a ser vacinada.

“Passei horas na UTI na quinta e na sexta-feira com minha esposa que faleceu. É real, os números são reais. Tome sua vacina para que você ou sua família não tenham que passar pelo que eu passei. Enquanto escrevo, estou deitado ao lado dela. Ela tem 35 anos, não foi vacinada e está em um caixão”, escreveu.

