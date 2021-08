Gladson homenageia Deracre por 58 anos de fundação e revela mega construção: “Mais de R$ 200 milhões em obras”

Os 58 anos de fundação do Deracre (Departamento de Estradas e Rodagens do Acre), autarquia criada no governo José Augusto de Araújo, foram celebrados na manhã desta segunda-feira (09), pelo governador Gladson Cameli. A data de fundação é 26 de julho de 1963, mas as comemorações só foram possíveis na manhã de hoje, registrou Gladson Cameli.

O governador reuniu praticamente todo seu secretariado e foi à sede da autarquia, na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, prestigiar o presidente do órgão, Petrônio Antunes, e todo os servidores. “Todos têm minha gratidão porque o Deracre só existe por causa de vocês”, afirmou o govenador, referindo-se aos servidores.

Gladson Cameli lembrou que seu Governo está executando mais de R$ 200 milhões em obras no Acre, através do Deracre. Citou as reformas dos aeródromos nos municípios isolados, portos, o Anel Viário de Brasiléia, no Alto Acre, e a duplicação da rodovia de acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. “Eu iria guardar segredo para uma grande obra que iriamos anunciar só quando houvesse tudo assegurado. Mas eu não sou baú para guardar segredo. Vamos correr atrás dos recursos nos próximos dias para a quinta ponte sobre o rio Acre, saindo do bairro Quinze para o Aeroporto Velho. Se as coisas não saírem como a gente quer, digo que estaremos na luta por nisso. Esta nova ponte também terá a chancela do Deracre”, afirmou.

De acordo com o governador, o nome Deracre lhe soa aos ouvidos de forma muito familiar por se tratar de um órgão que ajuda a construir a infraestrutura do Acre. “Não sei se vocês sabem, mas eu sou engenheiro civil e o Deracre sempre foi, para mim, um fascinado pela construção, uma referência na construção do Acre, a muitas mãos”, disse o governador. “Um governador sozinho não faz nada, se não tiver apoio dos servidores. Penso que chegou o momento em que momento que temos que fazer uma reflexão sobre o que queremos. Temos que nos dar as mãos porque, juntos, somos mais fortes”, acrescentou.

Gladson Cameli lembrou ainda que, ao longo de todo o Acre, às margens de rodovias, ramais e estradas vicinais, a população tem carinho pelos servidores do Deracre. “Vocês não sabem a alegria da população quando vêem máquinas e homens do Deracre”, afirmou. “E nós estamos chegando aos locais mais isolados, como Restauração, entre Jordão e Marechal Taumathurgo, e em Porto Walter. Quero fazer apelo e não só parabenizar os trabalhadores do Deracre, o Petrônio Antunes e sua equipe. Peço que nos ajudem a diminuir o tempo das dificuldades, para que a gente possa fazer o maior número de quilômetros de estradas, de portos e aeroportos do nosso Estado”, disse.

O governador lembrou seu histórico de parlamentar de 12 anos, como deputado federal e senador. “Nesse tempo, a maioria de minhas emendas como parlamentar foram para obras executadas pelo Deracre, porque sempre acreditei nesta autarquia e na força de seus servidores. Qero parabenizá-los porque o Deracre só existe por causa de vocês”, disse.

Os deputados estaduais José Bestene e Nicolau Júnior m(ambos do PP) e Antônio Pedro (DEM), presentes à solenidade, representantes da Assembleia Legislativa, foram lembrados pelo govenador como apoiadores das obras de infraestrutura. Na pessoa do deputado federal Alan Rick (DEM-AC), também presente no evento, Galdson Cameli homenageou a bancada federal do Acre no Congresso Nacional pelas emendas que estão sendo possíveis a viabilização das obras iniciadas com o prenúncio do fim da pandemia do coronavirus.

O deputado Alan Rick lembrou que ele é autor de emendas destinadas a obras executadas pelo Deracre, como o viaduto da Avenida Ceará e portos nos rio Acre, em Porto Acre, e em Sena Madureira, no rio Iaco. “Eu parabenizo o governador por tudo o que o Deracre vem fazendo pela infraestrutura do nosso Estado”, disse o parlamentar.