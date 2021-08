Governador Gladson Cameli e Prefeito Zequinha revelam parcerias em café da manhã

Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito Zequinha Lima recebeu o governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior. Durante o encontro no gabinete do prefeito, os três gestores reafirmaram a imprensa as parcerias para a execução de obras importantes em Cruzeiro do Sul.

Logo no início da conversa, foi destacado o sucesso da campanha de vacinação contra a COVID-19, que apresenta resultados animadores, por conta da vacinação que já alcançou 90% do público a partir dos 12 anos de idade com a primeira dose em Cruzeiro do Sul.

O Hospital de Campanha que chegou a lotar os leitos de UTI, não recebeu nenhum paciente nos últimos dias.

“Isso é resultado do nosso esforço, pois lutamos para que nosso estado fosse o primeiro a iniciar a vacinação. Também do trabalho bem feito pela prefeitura que colocou toda estrutura necessária para que a vacina fosse aplicada de forma muito organizada e rápida”, disse Cameli.

O governador também falou de investimentos para melhorar a infraestrutura da cidade que serão aplicados em parceria com o município. A orla da cidade, a Avenida Lauro Muller e a reforma da Avenida Copacabana serão obras a serem executados nos próximos meses.

Além disso, Gladson também anunciou que o governo já está em processo de licitação para duplicação de mais um trecho da Rodovia AC-405, que está em obras da cidade ao aeroporto. A próxima etapa vai do aeroporto até à rotatória que segue para a Vila Santa Rosa e para a cidade de Mâncio Lima.

“Queremos agradecer ao governador por mais uma visita em nosso gabinete para fortalecer essa união de forças pra fazer o melhor por nossa cidade. Estamos juntos e isso nos dá forças para atender os anseios da nossa população com os investimentos que a cidade precisa”, ressaltou o prefeito Zequinha Lima.

O presidente da Assembleia Deputado Nicolau Júnior, voltou a garantir seu apoio para que o estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul continuem alinhadas para desenvolver as ações no município. O parlamentar fez elogios ao prefeito pelo trabalho realizado nos primeiros meses de gestão.

“Quando apoiei o Zequinha em campanha, eu sabia que ele faria o melhor por nossa cidade. Hoje eu fico feliz em ver que deu certo e que a sua gestão, em pouco tempo, tem conseguido avançar e conquistou o reconhecimento da população”, afirmou o presidente da assembleia legislativa.