Governadores se reúnem para debater crise entre os Poderes; Gladson participa por videoconferência

O Fórum Nacional de Governadores se reúne nesta segunda-feira (23), às 10h, em Brasília, para debater maneiras de garantir a defesa da democracia e melhorar a relação entre os Poderes Executivo e Judiciário.

Até o momento, são 26 representantes de estados que confirmaram participação, sendo quatro de forma presencial e 22 por videoconferência. O governador do Paraná, Ratinho Jr., não vai participar, mas será representado pelo vice-governador, Darci Piana.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também será representada pelo vice, Antenor Roberto. O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, não confirmou presença, nem de um representante.

A reunião foi confirmada no último sábado (21) e, conforme a apuração da CNN, o encontro foi convocado de forma emergencial após a escalada da crise entre os Poderes.

A reunião acontece após o presidente da República, Jair Bolsonaro, enviar ao Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes.

No pedido, assinado pelo próprio Bolsonaro, ele argumenta que “alguns” ministros da Corte têm “flertado com escolhas inconstitucionais”. “Não vejo qualquer sinal de autocontenção e, pior, não identifico qualquer mecanismo constitucional que delimite os poderes e eventuais excessos da Suprema Corte”, traz o documento.

Durante a reunião, os governadores pretendem tratar também do aumento recente no preço dos combustíveis.

Relação dos Governadores confirmados até o momento:

PRESENCIAL

1) Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

2) Governador do Piauí, Wellington Dias.

3) Governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha.

4) Governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

VIDEOCONFERÊNCIA

1) Governante do Acre, Gladson Cameli.

2) Governador de Alagoas, Renan Filho.

3) Governador do Amapá, Waldez Goés.

4) Governador do Amazonas, Wilson Lima.

5) Governador da Bahia, Rui Costa.

6) Governador do Ceará, Camilo Santana.

7) Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

8) Governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

9) Governador do Maranhão, Flávio Dino.

10) Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

11) Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

12) Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

13) Governador do Pará, Helder Barbalho.

14) Governador da Paraíba, João Azevedo.

15) Vice-Governador do Paraná, Darci Piana.

16) Governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

17) Vice-Governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto.

18) Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

19) Governador de Roraima, Antonio Denarium.

20) Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.

21) Governador de São Paulo, João Doria.

22) Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

CONVIDADOS

1) Presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski.

2) Presidente do Comsefaz, Rafael Fonteles.

3) Secretário de economia do Distrito Federal, André Clemente.

4) Secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho.

5) Secretário de Comunicação, Weligton Moraes.