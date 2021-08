Helicóptero do governo realiza resgate de urgência em Xapuri; FOTOS

Um homem foi atingido por uma árvore na manhã desta terça-feira, 3, no município de Xapuri, sendo imediatamente atendido pelo Corpo de Bombeiros do 8º Batalhão, que acionou as equipes médicas de resgate de Rio Branco. Por se tratar de uma operação de emergência, em que a rápida ação pode garantir uma vida salva, o Estado enviou o helicóptero para o transporte da vítima de Xapuri para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A equipe do Corpo de Bombeiros em Xapuri deslocou-se ao seringal primavera, onde estava a vítima de trauma de queda de árvore. Antes de chegar ao local indicado, a guarnição encontrou a vítima, Aldo Correia Dias, 37, que já vinha sendo transportado em uma caminhonete em direção ao hospital de Xapuri. A vítima encontrava-se com um corte na cabeça, inconsciente, respirando e com pulso.

Os bombeiros militares realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam-no ao Hospital Epaminondas Jácome, no município, aos cuidados da equipe médica de plantão, antes da transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

