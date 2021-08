Humorista diz que Bocalom só vive em Brasília, alfineta viagens do prefeito e internauta detona: “Querendo a chave de Brasília”

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Os humoristas do Desacreditados no Instagram, Lucas Dutra e Wesley Yuri, estrearam nesta sexta-feira (20), o jornal humorístico ‘Desacreditado News’ que traz notícias com pitadas de humor sobre o cotidiano dos acreanos e virais da internet.

Em seu primeiro episódio, os jovens alfinetaram as diversas viagens do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom com destino a Brasília. No quadro humorístico, o prefeito ainda ganhou um ‘vídeo meme’ inspirado no cantor Renato Russo, cantando a música “Faroeste Caboclo”, que conta a história de um personagem que se apaixonou pela capital do Brasil.

“Bocalom não é João de Santo Cristo, mas meu Deus, como ele acha Brasília uma cidade linda. Só vive lá agora,” comentaram os humoristas. O internauta Uelittor comentou a postagem dos humoristas bem humorado: “Bocalom querendo a chave de Brasília”.

Veja o vídeo na íntegra:

(Reprodução/Instagram- Desacreditados)