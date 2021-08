Jogador do AC descobre doença rara que impede de jogar e família faz vakinha; ajude!

A família de Pedro Henrique, 17 anos, organiza uma vakinha para arrecadar dinheiro para custear uma cirurgia que possibilita a volta do jovem aos campos de futebol. O rapaz foi diagnosticado em março deste ano com a Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), doença em que uma via elétrica extra no coração causa uma batimento cardíaco acelerado.

Pedro Henrique é jogador de futebol de base no Sub 17, do time Wolves Rush Soccer Brasil, em São Paulo. Durante um dos jogos importantes, Pedro teve fortes palpitações e foi levado ao hospital, quando o médico o diagnosticou com a Síndrome WPW, que afeta diretamente o coração e foi impedido pelos médicos de fazer exercícios físicos até a realização de uma cirurgia, no valor de R$48 mil.

De acordo com Joaquim Gadelha, primo de Pedro, os familiares pedem doações pelas redes sociais e atualmente, estão divulgando uma vakinha no valor estimado de R$50 mil reais, além de uma rifa no valor de R$10,00, com mais de cinco prêmios, todos doados por empresas e conhecidos da família. Além disso, a família já realizou uma feijoada há um mês, na tentativa de arrecadar parte do dinheiro.

Pedro Henrique já jogou por alguns times do Acre, como o Rio Branco Futebol Clube e hoje em dia, está no Centro de Treinamento do Wolves Rush Soccer Brasil, um clube focado na descoberta de jovens talentos, e fica em São Paulo. O jovem aguarda a cirurgia em São Paulo, que deve ser realizada na rede privada de saúde, assim que a família arrecadar o dinheiro necessário, pois os médicos alertaram que no sistema público de saúde demoraria e o jovem poderia não ter mais a oportunidade de voltar a jogar, devido ao tempo sem treinar.

Para ajudar Pedro, as pessoas que puderem doar devem acessar o link da vakinha “Arrecadação para cirurgia cardíaca do Pedro Henrique” ou entrar em contato com a família através do número de WhatsApp (68) 99975-8108 ou (68) 99221-8632.