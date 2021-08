Paolla Oliveira faz mudança no visual e recebe mensagem carinhosa do namorado

Paolla Oliveira já teve diversos visuais por causa de seus personagens ao longo da carreira artística e essas mudanças já não são mais tabu para ela.

A famosa resolveu dar uma renovada nas madeixas e ganhou uma mensagem carinhosa de Diogo Nogueira, com quem está se relacionando.

A atriz deu uma passada no cabeleireiro, deixou os fios ondulados e platinou ainda mais a cor do cabelo.

A publicação de quarta-feira (11), feita no Instagram, teve apenas um emoji de coração amarelo como legenda, mas recebeu mais de 760 mil likes, além de celebridades e mais internautas comentando.

Diogo disparou outro coração para a namorada e a elogiou: “Minha flor de Caña”. Camila Pitanga foi outra que enalteceu a colega de profissão: “Muito maravilinda”. Sabrina Sato deu o ar da graça: “Linda”. O influenciador Ney Lima, que já fez pontas no cinema e foi cotado para o BBB 2021, se rendeu à Paolla: “Eu disse beleza”.

Assim como Maisa Silva, Amanda Richter veio com emoji de olhar apaixonado e declarou: “Muito musa”. Dani Suzuki veio logo depois: “Tão linda copola”. A ex-BBB Elana Valenária também foi direta: “Diva”. Um fã caprichou ainda mais no comentário: “Você e luz! Nota 1000 a você por ser uma inspiração para mim e para nós. Amo os seus fã clubes”.

Por falar em aparência, um tuiteiro criticou Paolla Oliveira por ter postado uma foto de biquíni, há alguns dias: “Depois vai chorar na Dança dos Famosos porque foi ‘objetificada’ dançando funk”.

A namorada de Diogo Nogueira rebateu com uma verdadeira — e arrasadora — lição de moral: “Você está bem equivocado quanto a minha opinião. Que besteira você tá dizendo. O machismo faz isso com as pessoas, elas acham que dançar, que vestir uma peça de roupa ou ter um comportamento te liberta pra julgar e ofender alguém”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)