Participante do Super Dança causa saia justa ao homenagear Faustão e nota do júri o elimina do programa

Afastado pela Globo em junho depois de 32 anos à frente do Domingão, o apresentador Fausto Silva parece estar longe de ser esquecido na emissora. No último domingo (08/08) Faustão foi mais uma vez lembrado no horário que ele mesmo consagrou.

No programa Super Dança dos Famosos, que substituiu o Domingão às pressas após a saída de Fausto da emissora, o apresentador não teve o seu nome citado, mas os telespectadores perceberam a referência em uma homenagem do ator Marcello Melo Jr.

O ator, que é um dos participantes da Dança dos Famosos, soltou um ‘quem sabe faz ao vivo’ ao avaliar sua performance do dia. A fala de Marcello Melo causou saia uma justa por ser justamente um dos bordões preferidos de Faustão, antigo apresentador da atração.

Tiago Leifert, que substituiu Fausto Silva no reality dominical, também percebeu a referência e de maneira bem humorada, interferiu na fala do ator dizendo que já ouviu essa frase em algum lugar. Marcello Melo Jr. se justificou pelo bordão dizendo: ‘Deve ser por causa do ambiente‘.

Mais uma vez bem humorado, Tiago Leifert deu uma piscadinha pra câmera e finalizou com: ‘Um beijo, chefe‘.

Marcello Melo Jr. é eliminado

A boa performance do ator no ritmo salsa não foi suficiente para sua classificação para a grande final do reality. O júri artístico da noite foi formado pelo cantor Thiaguinho, pela atriz Deborah Secco e pelo ator Thiago Fragoso que deram nota máxima para o artista. Já o júri técnico ficou a cargo de Carlinhos de Jesus e Claudia Mota, que viram alguns erros do ator em sua apresentação.

No final, os 119,5 pontos conquistados por Marcello não foram suficientes para bater os 119,7 pontos do também ator Rodrigo Simas, que ficou com a vaga para a final. Marcello Melo Jr. e Lucy Ramos foram eliminados da competição.