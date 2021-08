Polícia Militar, Civil e Conselho Tutelar deflagram Operação Desinterdição em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em operação conjunta com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar deflagraram a Operação Desinterdição, objetivando combater à praticar de vandalismos, vias de fatos e aglomerações, especialmente na Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira.

Ademais, houve uma fiscalização de trânsito com objetivo de identificar os motoristas embriagados e, por conseguinte, reduzir o número dos acidentes de trânsito.

A operação contou com a presença do Delegado de Policia Civil de Sena Madureira, Dr. Marcos Frank e sua equipe da polícia civil, bem como, os Tenentes da Polícia Militar Ivanice e Fábio Diniz e outros militares, como também, teve a participação do conselho tutelar.

No decorrer da operação houve o cumprimento de um mandado de prisão, um flagrante delito do crime de álcool zero (Art. 306 do CTB), bem como, 05 notificações de infrações de álcool zero (Art. 165 do CTB) e, ainda, uma notificação realizada pelo conselho tutelar de menor de idade em situação de vulnerabilidade.

Além disso, não houve aglomerações, vias de fatos ou confusões na praça 25 de setembro, sendo o objetivo da manutenção da ordem pública e segurança alcançados.