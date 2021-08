Representante comercial, enfermeiros e mais: Sine-Acre disponibiliza 26 vagas nesta quarta

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine/Acre) publicou 26 vagas para diversas áreas em Rio Branco (AC) no decorrer desta semana. As oportunidades de emprego, informadas através do Sistema Trabalha Brasil, podem ser preenchidas através do cadastro no site.

As vagas são rotativas, ou seja, pode acontecer de as oportunidades do dia não serem disponibilizadas no dia seguinte. De acordo com o sistema, são 1 vaga para técnico agrícola, 1 para vendedor externo, 1 para vaqueiro, 1 para representante comercial, 10 para auxiliar de limpeza e 12 para profissionais da enfermagem.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.trabalhabrasil.com.br e procurar pelas vagas disponíveis em Rio Branco. Depois que escolher a oportunidade e fazer o cadastro, basta clicar em “candidatar-me grátis”. O cidadão também pode verificar se a vaga ainda está disponível através do telefone 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.