Saiba quem são os participantes do ‘Show dos Famosos 2021’ no ‘Domingão com Huck’

O ‘Domingão com Huck’ estreia no dia 5 de setembro e com ele, um quadro de muito sucesso do programa também estará de volta: o ‘Show dos Famosos 2021’. Na última sexta-feira (27), o Gshow divulgou quem serão os participantes da nova temporada da atração que homenageia os grandes talentos da música.

O ‘Show dos Famosos 2021’, comandado neste ano por Luciano Huck, após saída de Faustão da TV Globo, será divido em três grupos, com três participantes em cada time. Ao decorrer da temporada, os artistas deverão mostrar seus talentos para a música, dança e interpretação gestual na hora da apresentação, com o objetivo de conquistar a admiração do júri e também do público.

