Street Fighter 5 recebe Oro, inspirado em Hélio Gracie, e Akira

O Street Fighter V recebeu, nesta segunda-feira, os últimos personagens do jogo para alegria da comunidade. O eremita Oro, lutador japonês que vive no Brasil e foi inspirado em Hélio Gracie, e Akira, que estreou em jogos de luta com a série Rival Schools. Pronto para disseminar novamente sua sabedoria e experiência, Oro é um lutador japonês de 140 anos que vive no Brasil. Ele veio às terras brasileiras no primeiro navio de imigrantes japoneses e já conquistou o carinho do público brasileiro em sua primeira aparição no Street Fighter 3, de 1997.

Inspirado em Hélio Gracie, responsável pela criação e difusão do jiu-jítsu brasileiro, o personagem chega ao jogo com sua famigerada tartaruga de estimação, a qual ele próprio se desafia ao mantê-la em equilíbrio na mão durante as lutas, além de importar parte dos golpes de sua aparição prévia, como a primeira V-Skill chamada Onibi, em que uma orbe de luz salta pelo cenário e faz alusão ao golpe "Yagyodama", também do Street Fighter 3.