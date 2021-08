Utilidade pública: Ageac altera horário de funcionamento de ônibus na Vila do V

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) publicou uma portaria nesta quarta-feira (4), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), que altera o horário de funcionamento de ônibus no Ramal do Açaí – Vila do V.

A determinação é que os transportes circulem de 2h em 2h, de segunda à sexta.

Aos finais de semana, os horários de passagem são específicos. Confira:

RIO BRANCO – VILA DO V VILA DO V – RIO BRANCO

06:00 08:00

10:30 13:00

15:00 17:00

19:00 ——–

A portaria entrou em vigor no último dia 2 de agosto.