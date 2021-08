Vereador conduzido à PF por caça ilegal é liberado após pagar fiança, mas pode pagar multa de R$ 80 mil

Vereador de Rio Branco, Joaquim Florêncio (PDT), que foi apreendido pela Polícia Federal com carne de caça dentro de uma fazenda na Reserva Extrativista Chico Mendes, no domingo (29), foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 2.200,00.

Segundo a PF, Florêncio estava com o grupo e com eles os policiais encontraram mais de 60 quilos de carne de animal silvestre e três armas de fogo. Nenhuma delas estava com o parlamentar.

Apesar de todo terem sido liberado após o pagamento da fiança, o inquérito da Federal segue aberto e ele ainda vai responder pelo crime.

“Ele só está em liberdade porque pagou a fiança, mas está à disposição da Polícia Federal”, disse uma fonte do ContilNet.

Ele ainda vai ser autuado pelo ICMBio e deve ter que pagar uma multa entorno de R$ 80 mil. “Não é certeza o valor porque pode aumentar”, concluiu a fonte.