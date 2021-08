William Bonner bate o pé e decide sair da Globo e emissora implora para ele ficar

William Bonner, que comanda o Jornal Nacional há 25 anos, está mesmo querendo sair da Globo e já renovou o contrato com a emissora duas vezes, mas agora o âncora do jornal das noites dos telespectadores quer mesmo deixar a bancada.

Parece que o jornalista está realmente cansado e vem solicitando a emissora um substituto para 2022, já que a Globo terá nova programação. No entanto, a solicitação está sendo recusada e a emissora pede para William Bonner ficar. Aliás, a emissora tem usado o argumento da saída do Faustão e pede paciência para William Bonner ficar no Jornal Nacional. No entanto, o apresentador teria ido a Globo para “pressionar” a emissora.

Da última vez que tentou sair, a emissora ofereceu R$ 800 mil para que o apresentador continuasse no comando do Jornal Nacional. Dessa vez dinheiro não esta sendo o suficiente para convence-lo e pelo jeito William Bonner quer mesmo dar fim a saga de 35 anos na emissora e 25 como âncora do jornal.