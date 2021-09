AC tem o 4º menor número de pessoas imunizadas contra Covid-19, greve de motoristas e mais: os destaques desta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado com os destaques desta segunda-feira, 20, com as matérias disponibilizadas abaixo, nas mais variadas categorias do site.

AC tem o 4º menor número de pessoas totalmente imunizadas contra Covid-19, diz levantamento

De acordo com um levantamento realizado em todas as secretarias estaduais de Saúde do Brasil e divulgado pelo portal G1, o Acre tem o 4º menor número de pessoas totalmente imunizadas do país. Saiba mais.

Idosos de Sena Madureira já podem tomar a dose de reforço contra Covid-19; veja idade

Os moradores de Sena Madureira com 70 anos de idade ou mais já podem tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (20). A informação foi confirmada por Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Leia na íntegra.

Com salários em atraso, motoristas de ônibus realizam greve em Rio Branco: “Eles não honram nosso suor”

Nesta segunda-feira (20), cerca de 90% dos trabalhadores do transporte coletivo de Rio Branco iniciaram uma greve que, segundo eles, não tem hora e nem dia para acabar. A manifestação, que concentra os motoristas no Terminal Urbano, no centro da cidade, tem por objetivo exigir os salários que não foram pagos, bem como melhores condições de trabalho. Leia mais sobre o assunto.

Ajudante de carga e descarga, vendedor e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (20), três vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para vendedor, ajudante de carga e descarga e representante comercial autônomo. Saiba mais.

Imunologista diz que AC acertou em manter vacinação de adolescentes contra Covid-19: “Meio mais seguro”

A decisão do Acre em conjunto com outros 13 Estados e o Distrito Federal de manter a vacinação contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos foi vista como importante para o avanço do combate à pandemia da covid-19 pelo médico e imunologista Guilherme Pulici. Leia na íntegra.