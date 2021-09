Com salários em atraso, motoristas de ônibus realizam greve em Rio Branco: “Eles não honram nosso suor”

Nesta segunda-feira (20), cerca de 90% dos trabalhadores do transporte coletivo de Rio Branco iniciaram uma greve que, segundo eles, não tem hora e nem dia para acabar. A manifestação, que concentra os motoristas no Terminal Urbano, no centro da cidade, tem por objetivo exigir os salários que não foram pagos, bem como melhores condições de trabalho.

Segundo um dos motoristas e líderes da manifestação, Cássio Muniz, até agora não houve nenhum posicionamento por parte do Poder Público e nem a frota de ônibus aumentou, como haviam prometido.

“O prefeito assumiu uma gestão com o transporte (público) em decadência, prometeu que iria resolver, vamos para 10 meses de gestão e até agora não recebemos nada. Enquanto não tivermos nenhuma resposta, não vamos parar este movimento (de manifestação)”, falou.

Ainda de acordo com o motorista, eles convivem com promessas para todos os lados. “Hoje nós trabalhamos como diaritas, não trabalhamos o mês todo porque temos que fazer escalas já que não tem carro para todo mundo porque acabou o benefício, e agora vamos receber de onde? Estamos perdendo muito e as empresas estão arrecadando da mesma forma […] não tem como, eles não honram nosso suor. Ninguém aguenta, estamos pagando para trabalhar”, complementou.

Até o fechamento desta matéria, apenas os ônibus da empresa São Judas Tadeu estariam circulando pelas ruas da cidade, mesmo com uma frota reduzida. No entanto, a tendência é que haja 100% de interrupção.