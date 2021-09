Aos 62 anos, Gretchen dança de biquíni e choca web: “Que corpão!”

Com as altas temperaturas, Gretchen aproveitou o fim de semana para exibir a boa forma, de biquíni, na beira da piscina. Acompanhada da nora, Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, a rainha do rebolado mostrou que ainda tem muita ginga ao som da música Raimunda, clássico interpretado pela Gang do Samba.

Na legenda, a cantora de 62 anos brincou: “Roud glúteo em dia”. Os fãs aproveitaram para encher a caixa de comentários com elogios às curvas da artista. “Maravilhosa”, escreveu David Brazil. “Meu Deus, que corpo lindo nessa idade”, opinou um fã. “Está dando banho em muita menininha, que corpão”, apontou outro.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!