Após compromissos em Brasília, Gladson vai a São Paulo e passa pro baterias de exames

O governador Gladson Cameli (Progressistas) está em São Paulo onde realiza diversos exames de rotina. Segundo comunicado emitido por ele mesmo. “Depois de participar de compromissos em Brasília, agora estou em São Paulo fazendo diversos exames de saúde que demandam tempo”.

O chefe do Executivo tranquiliza os acreanos afirmando estar bem e reforça: “Estou

em pleno bom estado de saúde, os exames médicos são de rotina. Devido as atividades intensas do cargo tenho me comprometido também com procedimentos preventivos todos os anos desde que assumi o Governo do Acre”, diz.

Gladson garante que na próxima semana estará de volta ao Acre para cumprir agendas no estado.