Concurso CGU já tem áreas, disciplina e lotação. Saiba!

O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, ‘botou a boca no trombone’ e confirmou diversas informações a respeito do concurso CGU. Pelas redes sociais, ele falou sobre lotação, áreas de abrangência e disciplinas que devem ser cobradas.

Os candidatos? Bom, eles adoraram! Afinal, essas confirmações ajudam na preparação para o concurso, que já está autorizado.

Vale lembrar que ele já havia falado sobre a improbabilidade de provas em 2021 e confirmou a lotação em Brasília. Mas, e dessa vez? Confira agora quais são as novidades:

Áreas do concurso CGU

De acordo com o ministro Wagner Rosário, as provas do concurso serão com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento:

Auditoria;

Fiscalização;

Tecnologia da Informação;

Finanças;

Contabilidade Pública; e/ou

Direito.

Disciplinas do concurso CGU

O ministro Wagner Rosário informou que as disciplinas do concurso CGU ainda não foram fechadas. No entanto, antecipou que as áreas contarão com disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Além disso, ele já confirmou que terá redação! O ministro, inclusive, brincou em resposta ao candidato e disse:

“Se tem uma coisa que um auditor necessita é saber escrever.”

Ainda segundo Wagner Rosário, o concurso CGU contará apenas com provas escritas e sem prova de títulos. Ele também garantiu que não haverá curso de formação.

“Não teremos curso de formação. Vcs serão formados já no cargo, após a posse!!!”

O ministro ainda informou que, em breve, será divulgado o projeto básico com todas as disciplinas. Ainda sobre as matérias, Wagner Rosário disse:

“Acho mais provável que exista matéria de AFO como requisito de conhecimento específico para todas as áreas. Mas contabilidade geral deverá constar do edital de auditoria e fiscalização e contabilidade e finanças com certeza.”

Lotação do concurso CGU

Além disso, o ministro Wagner Rosário ainda falou sobre a lotação dos aprovados. As vagas para Brasília já estavam confirmadas. Agora, ele antecipou que:

Vagas para técnico serão apenas na Região Norte e Brasília;

Maior número de vagas será para o DF;

Nordeste não será contemplado com vagas, nem de auditor e nem de técnico.

O ministro ainda falou sobre a escolha da lotação. Segundo ele, ela ocorrerá antes da prova, possivelmente no ato da inscrição.

Provas em todas as capitais?

Um candidato perguntou ao ministro se as provas para o cargo de auditor serão aplicadas em todas as capitais. A resposta foi:

“Somente onde houver vagas!!!!”

E os excedentes?

O edital do concurso CGU ainda nem foi publicado, mas os candidatos já querem saber sobre cadastro de reserva e possibildiade de chamar além do número de vagas inicial. Sobre os excedentes, Wagner Rosário disse:

“Sempre existe essa possibilidade. Mas não fechamos nada com o ME sobre isso.”

Dessa forma, ele indica que o órgão deve trabalhar com essa possibilidade de chamar mais aprovados, mas vai depender de aval do Ministério da Economia.

Concurso CGU 2021 está autorizado!

O concurso da CGU foi autorizado em 27 de julho, quando a portaria autorizativa foi publicada no Diário Oficial da União. O aval foi dado para 375 vagas de níveis médio e superior.

O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Das 375 vagas autorizadas, são:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.