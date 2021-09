Criança morre após contrair ‘ameba comedora de cérebro’ em fonte recreativa nos EUA

Uma criança do Texas, nos Estados Unidos, morreu após contrair uma rara ameba “comedora de cérebro” em uma fonte aquática recreativa do condado de Arlington. A confirmação do óbito foi feita pelas autoridades na segunda-feira (27).

A criança foi hospitalizada em 5 de setembro com diagnóstico para meningoencefalite amebiana primária, uma infecção rara e frequentemente fatal causada por uma ameba chamada Naegleria fowleri, de acordo com um comunicado à imprensa conjunto do Departamento de Saúde Pública do Condado de Tarrant e da cidade de Arlington.

A criança morreu em 11 de setembro. Para proteger a identidade, nenhum outro detalhe sobre ela foi divulgado, de acordo com o comunicado à imprensa.

Naegleria fowleri é comumente encontrada no solo e em água doce quente, como lagos, rios e fontes termais, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Também pode ser encontrado em piscinas mal conservadas ou sem cloro.

O organismo infecta as pessoas quando a água que contém a ameba entra no corpo pelo nariz, de acordo com o CDC. A ameba Naegleria fowleri então sobe pelo nariz até o cérebro, onde destrói o tecido cerebral.

Investigação sobre a fonte de infecção

Autoridades da cidade e do condado foram notificadas pelo hospital em 5 de setembro sobre a condição da criança, de acordo com o comunicado à imprensa.

O departamento de saúde iniciou uma investigação e determinou duas possíveis fontes para a exposição à ameba – a casa da família no condado de Tarrant e a fonte do Don Misenheimer Park em Arlington.

A cidade fechou imediatamente o ponto recreativo, diz o comunicado de imprensa, e por precaução fechou os outras três fontes públicas para o resto do ano.

Em 24 de setembro, o CDC, de acordo com o comunicado à imprensa, avaliou que a criança provavelmente foi exposta ao organismo enquanto brincava com os respingos depois que os testes confirmaram a presença da ameba Naegleria fowleri ativa em amostras de água do parque.

“Isso parte meu coração. Sou pai de quatro filhos, avô de cinco crianças de 2 a 7 anos. Não consigo imaginar ter que enterrar uma criança assim”, disse o prefeito de Arlington, Jim Ross, à KTVT, afiliada da CNN.

A água potável da cidade não foi contaminada, diz o comunicado. Ele diz que a área de respingos está equipada com um dispositivo de prevenção de refluxo, projetado para isolar o sistema de água da instalação.

Baixos níveis de cloro

A cidade de Arlington conduziu uma investigação sobre os procedimentos de manutenção, equipamento e teste de água da fonte recreativa.

As autoridades municipais determinaram que os dados do teste de qualidade da água precisavam de melhorias e, às vezes, os funcionários não realizavam o teste antes de abrir a instalação todos os dias, de acordo com o comunicado à imprensa.

“Identificamos lacunas em nosso programa de inspeção diária”, disse o vice-gerente da cidade, Lemuel Randolph, no comunicado à imprensa.

“Essas lacunas resultaram no não cumprimento de nossos padrões de manutenção. Todas as fontes permanecerão fechadas até que tenhamos a garantia de que nossos sistemas estão operando como deveriam, e confirmamos um protocolo de manutenção consistente com a cidade, condado e padrões estaduais.”

Os registros de fontes de respingo, incluindo a do Don Misenhimer Park, mostraram que os funcionários não registraram consistentemente, ou em alguns casos sequer realizaram, os testes de qualidade da água exigidos antes da abertura das instalações a cada dia, de acordo com o comunicado à imprensa.

O teste inclui a verificação de cloro, que é usado como desinfetante. Uma revisão dos registros determinou que as leituras de cloração da água não foram documentadas em dois dos três dias em que a criança visitou o parque no final de agosto e início de setembro.

“Documentos mostram que os níveis de cloração dois dias antes da última visita da criança estavam dentro dos limites aceitáveis”, diz o comunicado.

“No entanto, a próxima leitura documentada, que ocorreu no dia seguinte à visita da criança, mostra que o nível de cloração havia caído abaixo do mínimo necessário e que cloro adicional foi adicionado ao sistema de água.”

Conforme informações do CDC, cinco dias são necessários após a infecção para que os sintomas iniciais de meningoencefalite amebiana primária apareçam.

Os sintomas podem incluir dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. A doença progride rapidamente e geralmente causa a morte entre um e 18 dias após o início dos sintomas, de acordo com o CDC.

As infecções por Naegleria fowleri são raras. De 2010 a 2019, 34 infecções foram relatadas nos Estados Unidos, de acordo com o CDC. Desses casos, 30 pessoas foram infectadas por água recreativa, três pessoas foram infectadas após realizar irrigação nasal com água de torneira contaminada e uma pessoa foi infectada por água de torneira contaminada usada em um Slip ‘N Slide de quintal.

No ano passado, um menino de 6 anos em Lake Jackson, Texas, morreu após contrair a ameba comedora de cérebro que foi encontrada na água da fonte onde o menino havia brincado.

Em 2019, uma menina texana de 10 anos morreu após lutar contra uma ameba comedora de cérebro por mais de uma semana. Ela provavelmente o contraiu enquanto nadava no rio Brazos e no lago Whitney, na região de Waco, informou a afiliada da CNN KWTX.