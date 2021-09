Cruzeiro arranca empate com o Vasco no fim em jogo com polêmica de gol vascaíno anulado nos acréscimos

No jogo que marcou o retorno da torcida em São Januário, na tarde deste domingo, pela 25ª rodada da Série B, o Cruzeiro arrancou o empate com o Vasco em 1 a 1 no último minuto da partida, que contou com um gol vascaíno anulado no lance anterior à igualdade no placar.

Nenê abriu o marcador no primeiro tempo. Nos acréscimos da segunda etapa, Daniel Amorim, que entrou no lugar de Cano, ampliou. Mas a arbitragem anulou por entender que houve toque de mão no início da jogada. Na sequência, Ramon evitou a derrota da equipe mineira ao balançar a rede de Vanderlei após cobrança de escanteio.

Polêmica no fim

Aos 47 do segundo tempo, Daniel Amorim recebeu de Pec com liberdade na entrada da área, limpou a marcação e chutou para marcar o segundo do Vasco. Mas o gol foi anulado pela arbitragem, em situação confusa, que viu irregularidade no lance. No primeiro momento, o gol pareceu ter sido validado. Os jogadores vascaínos até comemoram muito a jogada. Mas a anulação foi confirmada. Na sequência, Ramon empatou o jogo.

