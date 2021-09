Das 4 espécies de sucuris existentes no mundo, 3 delas são encontradas no Brasil; conheça todas e veja vídeo

A Sucuri-amarela, também conhecida como a sucuri do Pantanal, tem como nome cientifico Eunectes notaeus, por causa do seu fundo amarelado. A espécie ocorre em áreas alagáveis das bacias dos rios Paraguai e Paraná.

“Na bacia do Paraguai, ela ocorre na região do Pantanal que abrange Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de Paraguai e Bolívia. Já na bacia do Paraná, ela pode ser encontrada em áreas alagadas da Argentina”, relata Juliana.

Conforme a especialista, é uma espécie considera de grande porte. As fêmeas podem atingir no máximo 4m de comprimento e os machos em torno de 2,5m. As fêmeas também podem se alimentar de animais de médio porte, e as aves aquáticas também são presas consumidas por ambos sexos.

Sucuri de Bene – Eunectes beniensis

A Sucuri de bene, que tem nome cientifico Eunectes beniensis, foi assim identificado por causa do local onde primeiro foi vista, no Departamento de bene, na Bolívia, e logo depois, no mesmo país, no Departamento de Pando.

Quanto a morfologia, ela fica entre as duas espécies anteriores (sucuris amarela e verde). Tanto que os primeiros indivíduos foram considerados híbridos dessas duas espécies. É uma serpente pouco estudada e por isso sabe-se pouco de informações básicas sobre a biologia deste animal.

Quanto ao tamanho, a espécie é considera de médio porte. Os machos adultos medem por volta de 2m de comprimento e as fêmeas, por volta de 3m.

Sucuri Malhada – Eunectes deschauenseei

No Brasil, a sucuri malhada, Eunectes deschauenseei, é encontrada em áreas sazonalmente alagadas no estado do Pará, na Ilha de Marajó, em Santarém, e no Amapá, na região do Baixa Amazônia. Além do Brasil, ela pode ser encontrada na Guiana Francesa.

Em relação a morfologia, ela fica entra as sucuris amarela e verde, se assemelhando um pouco mais a amarela. Essa, assim como a Sucuri de bene, é outra espécie muito pouco estudada. A maioria das informações existentes são de observações de campo:

“Faltam informações básicas sobre a história natural das espécies, como dieta, atividade, reprodução, uso do ambiente. Todas essas informações básicas são extremamente importantes para se pesar em planos de conservação, por exemplo”, reforça Juliana.