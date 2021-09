Em Rio Branco, Prefeitura lança campanha de vacinação da dose de reforço contra Covid-19 para profissionais da saúde

A Prefeitura de Rio Branco lançou nesta quinta-feira (30), durante a coletiva de imprensa, a campanha de vacinação da dose de reforço contra à Covid-19 para profissionais da saúde.

Durante a coletiva, que contou com posterior vacinação ocorrida na URAP Maria Barroso, a chefe do departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Socorro Martins, publicou a nota técnica referente à vacinação para este público.

Segundo a publicação, “a dose de reforço da vacina estará disponível para todos os trabalhadores da saúde, e deverá ser administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado”.

Em seguida, ocorreu o ato solene de vacinação na URAP. O primeiro profissional vacinado com a dose de reforço em Rio Branco foi o médico Toshiro Suzuki. Para a imprensa, ele disse que se sente muito privilegiado em marcar o início de mais uma fase de luta contra o vírus. “É mais uma etapa vencida e espero que todos os colegas profissionais de saúde consigam se vacinar também”, complementou.

A nota técnica preconiza que a vacina de reforço seja, preferencialmente, a da Pfizer ou, de maneira alternativa, a da Janssen ou AstraZeneca. Para receber o imunizante, é necessário apresentar cartão de vacina com o registro da segunda dose ou dose única há 6 meses, além de documento com foto, carteira profissional ou contracheque, e cartão do SUS.

Por fim, os pontos de vacinação para os profissionais da saúde são nas URAPs Roney Meireles, Vila Ivonete, Eduardo Assmar, Cláudia Vitorino, Ary Rodrigues, Maria Barroso, Rosângela Pimentel e Hidalgo de Lima.