Entenda a treta envolvendo Jade Picon, Neymar Jr. e João Guilherme

Os internautas acordaram nesta terça-feira (7/9) com um assunto dominando as redes sociais: uma treta envolvendo Jade Picon, Neymar Jr. e João Guilherme. A polêmica se instaurou por conta de uma suposta ficada entre a influencer e o craque da Seleção Brasileira.

Tudo se iniciou na madrugada desta terça, quando um perfil do Instagram dedicado ao mundo dos famosos publicou o suposto envolvimento entre Jade e Neymar após o jogo entre Brasil x Argentina, que acabou suspenso pela Anvisa, no domingo (5/9).

Com o cancelamento do jogo, o craque teria feito uma festa na casa de Rafaella Santos, em Alphaville, São Paulo. A influencer seria uma das convidadas da irmã do craque e os dois teriam se envolvido por lá.

Pouco depois, o assunto rapidamente repercutiu entre os internautas por conta de João Guilherme, ex-namorado da blogueira. O influencer compartilhou vários tuítes irônicos sobre o tema e chegou a publicar um print de uma conversa que teria tido com ela após o término dos dois, há pouco mais de uma semana.

“Descobri quem você ficou. Obrigado de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Mas, parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo”, escreveu o filho de Leonardo na mensagem.

João Guilherme ainda afirmou que iria “virar cantor sertanejo” após os rumores e curtiu um comentário que o aconselhava a contar toda a história para Marília Mendonça lançar uma música. Por fim, o jovem disse que estava tudo bem e respondeu um seguidor pedindo para parar de zoá-lo.

o joão guilherme no zap da Jade Picon ontem pic.twitter.com/cpLMfHn01b — Cesa (@cezabta) September 7, 2021

Cutucada do irmão

A “fofoca” foi comentada até mesmo por Zé Felipe, irmão de João. O cantor ironizou nas redes sociais os boatos da ficada da ex-cunhada com Neymar e disse que tudo foi culpa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Respondendo a perguntas que desde ontem esse telefone não para. Eu só tenho uma coisa pra falar: a culpa é da CBF. Menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data dele e ele foi para o evento”, disse ele nos Stories, do Instagram.

Momento Vitão

Após o assunto tomar conta das redes sociais, alguns internautas resgataram um comentário antigo de Neymar em uma foto dos ex-namorados. “Casal bonito da porra”, escreveu o jogador. O elogio virou motivo de piada entre os seguidores que comparam a situação com o “meu casal”, que Vitão teria comentado em uma foto de Luísa Sonza e Whindersson Nunes.