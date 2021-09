Exclusivo! Gkay e Rezende são fotografados juntos em restaurante de Dubai

Como prometido e revelado em recente entrevista a LeoDias, o rapaz, que viajou ao local com amigos para iniciar o novo projeto de seu canal, foi atrás da ex-namorada para conversar com ela e acabar de vez com o mal-entendido do passado.

No bate-papo, Rezende comentou que tinha planejado esse reencontro. “A gente tem uma pendência pessoal”, disse em um trecho. O youtuber revelou que, depois do fim do affair, eles nunca mais se viram pessoalmente. Pontuou ainda que, em Dubai, finalmente o ex-casal (ou futuro, quem sabe?) poderia colocar os pingos nos “is” frente a frente. “Lá a gente vai ter essa oportunidade (de conversar pessoalmente), para resolver a pendência. Ela sabe que eu vou. Vamos resolver a pendência e pronto. Está tudo bem, porque nos falamos por mensagens antes. A gente se entendeu. Está de boa”, garantiu.