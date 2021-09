Família procura homem que desapareceu no Ramal do Garrafa, em Boca do Acre

A família de Necivaldo Gonçalves, de 44 anos de idade, está a procura do homem, que está desaparecido desde o início da semana passada.

A última vez que foi visto foi no local de trabalho, na Fazenda Yemanjá, no Ramal do Garrafa, km 118, BR-317.

De acordo com relatos recebidos por familiares, Necivaldo foi visto caminhando com dificuldade pelo ramal. Segundo parentes, o homem tem depressão.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Necivaldo pode entrar em contato através dos números: 68 98426-6493, 68 99990-4569, 68 99957-5475 e 68 3225-3082.