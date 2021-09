Gladson diz ao ContilNet que não desistiu do apoio de Mazinho e se prepara para aniversário de Sena

Tudo indica que a relação entre o governador Gladson Cameli e o atual prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, só tem melhorado nos últimos dias.

Após meses de farpas trocadas entre o emedebista e o progressista, os dois começaram a participar das mesmas agendas e até trocar agradecimentos.

O governador, que está em São Paulo aguardando o fim de alguns exames de rotina para voltar ao Acre, disse que tem o interesse de participar das festividades do aniversário de 117 anos de Sena, comemorado neste 25 de setembro.

Em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (23), Gladson afirmou que continua tendo o interesse no apoio de Serafim para as eleições de 2022, embora o prefeito já tenha abraçado a pré-candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo.

“Quero muito ir ao aniversário de Sena e estou me preparando para isso. Gosto muito do Mazinho. Não deixei de querer o apoio dele para 2022. Se ele abrir os braços e quiser, eu estou disponível”, comentou Cameli.

Quando questionado sobre a possibilidade de os dois conversarem a respeito do assunto, Gladson soltou: “Eu quero, se ele quiser. Sentarei com ele pra ver isso, em breve”.